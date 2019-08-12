В Днепровском районе Киева двое парней залезли на верхушку башенного крана на высоте 30 метров, однако полиция заставила из спуститься на землю. Об этом пишет "Информатор".

По информации издания, два начинающих руфера вздумали "покорить" кран на бульваре Ярослава Гашека, 24. Их действия были замечены охранником территории стройки, который обратился в полицию. В тот момент парти уже находились на вершине конструкции.

Первые просьбы спуститься вниз руферы проигнорировали, патрульные решили вызвать на место спасателей. Когда один из полицейских начал подниматься наверх, парни решили спуститься сами. Правоохранители проверили у экстремалов документы, оба оказались совершеннолетними. По их словам, на кран они забрались, чтобы снять красивое видео. С юношами провели воспитательную беседу.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее сообщалось, что в Харькове две девочки залезли на крышу ТЦ и не смогли спуститься. Их спасала ГСЧС.

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