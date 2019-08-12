Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины не участвовать в собраниях, демонстрациях и протестах в Гонконге. Соответствующие рекомендации обнародованы на странице Департамента консульской службы МИД в Facebook.

"В связи с обострением ситуации безопасности в Специальном административном районе Сянган (Гонконг), КНР, при массовых акциях протеста, которые привело к отмене рейсов в Международном аэропорту, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины ... ограничить передвижения по территории Гонконга, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях ", - говорится в сообщении.

Украинцам также рекомендуется отслеживать сообщения СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.

Дипломаты рекомендуют проверять статус авиарейсов на сайте Международного аэропорта Гонконга, а в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью или обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, - безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Китайской Народной Республике по телефону "горячей линии": + 86-137-0123-0647, консульский отдел: + 86-10- 65326783, обращаться на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

Фото: facebook.com

В Гонконге уже несколько месяцев сотни тысяч жителей выходят на массовые демонстрации из-за намерения власти принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай. По данным организаторов, в акциях приняли участие более миллиона человек.

Напомним, что в Гонконге протестующие заполонили международный аэропорт, из-за чего отменили все авиарейсы.

Также читайте о том, что полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих, которые перешли на кирпичи.