Ремейк известного мультфильма Disney "Король лев" 1994 года стал самым кассовым анимационным фильмом в истории. Об этом свидетельствуют данные Box Office Mojo.

"Король лев" Джона Фавро смог собрать в мировом прокате 1 миллиард 335 миллионов долларов. Таким образом мультфильм обошел предыдущего рекордсмена - картину "Холодное сердце", заработавшую 1 миллиард 277 миллионов долларов.

Кроме того, фильм занял 12 строчку в рейтинге самых коммерчески успешных фильмов. Первое место в списке занимает блокбастер Marvel "Мстители: Финал" с доходом 2 миллиарда 790 миллионов долларов.

Ранее "Страна" писала, о чем рассказывает "Король лев".

Также мы писали о том, что Disney опубликовала новый трейлер фильма "Король лев", где все приключения Симбы нарисованы на компьютере.