Ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между нидерландским АЗ и "Мариуполем" состоится 15 августа на стадионе "Карс Джинса" в Гааге.

Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНИАН.

Отмечается, что данное решение было принято после того, как 10 августа на домашней арене АЗ в Алкмаре обвалилась часть крыши. Клуб нашел решение проблемы после переговоров с УЕФА и властью Гааги. Стадион "Карс Джинс" - домашний для клуба "Ден Хааг".

Также все, кто купил билеты на стадион АЗ, смогут посетить игу в Гааге. Первый матч состоялся в Одессе 8 августа и завершился без голов - 0:0. Победитель противостояния в плей-офф квалификации ЛЕ сыграет с сильнейшим в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия).

Ранее сообщалось, что в УЕФА решают судьбу матча Лиги Европы АЗ Алкмар - Мариуполь. Фото.