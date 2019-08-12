Правоохранительные органы проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Киеве, включая аэропортов, железнодорожного вокзала и торговых центров, передает Интерфакс-Украина.

По данным агентства, в киевской полиции сообщили, что проверяется сообщение о минировании детских садов, аэропортов, железнодорожного вокзала, мостов и др.

Кроме того, по словам очевидцев, на центральном железнодорожном вокзале прошли эвакуация пассажиров из здания, однако пассажиры могут садиться в прибывшие поезда.

Ранее сообщалось, что 19-летний житель Кривого Рога получил три года условно за ложное минирование женского монастыря.

Также мы писали, что в Одессе задержали мужчину, который на заказ рассылал сообщения о заминированиях. Денег ему так и не дали.