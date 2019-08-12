В Гренландии найдена акула, живущая уже примерно 500 лет. Ученые выяснили ее возраст, опираясь на размер. Такие рыбы растут на один сантиметр в год, а эта особь имеет длину 5,4 метра, передает The Sun.

"Это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане", - заявил один из ученых.

Фото: instagram.com

Предположительно животное родилось в 1505 году, когда будущий король Великобритании Генрих VIII разорвал помолвку с Екатериной Арагонской.

Напомним, что ученые сумели записать видео гигантской шестижаберной акулы, которую считают самой древней на Земле.

Также мы писали о том, что у берегов Австралии акула напала на двух беспечных купальщиц.