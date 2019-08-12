Показатель фактической инфляции в Украине в июле на уровне 9,1% в годовом выражении оказался выше траектории прогноза, опубликованного в инфляционном отчете Нацбанка Украины за июль, пишет пресс-служба регулятора.

Как говорится в комментарии НБУ, отклонение обусловлено более высокими темпами роста цен на отдельные сырые продукты питания, в то время как базовая инфляция соответствует прогнозам.

В НБУ подчеркнули, что жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, сдерживающим фундаментальное давление на цены, в частности, через канал обменного курса.

"Фактические показатели инфляции свидетельствуют, что общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза Национального банка, прежде всего из-за факторов со стороны предложения продуктов питания, в частности, вследствие неблагоприятных погодных условий", - говорится в комментарии.

В то же время, как отметили в НБУ, фундаментальное инфляционное давление в целом соответствует ожиданиям регулятора.

Напомним, что по данным Госстата, в июле немного подорожали образование и медицинские услуги, зато подешевели одежда и коммуналка.

Также мы писали о том, что Госстат опубликовал график, как в Украине менялись цены в первое полугодие.