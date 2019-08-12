Экс-президент Украины Петр Порошенко играет в "оппозицию", чтобы манипулировать парламентскими должностями. Об этом говорится в заявлении Оппозиционной платформы - За жизнь.

Как отмечается, в партии Порошенко "Европейская Солидарность" обратились к партия "Батькивщина" и "Голос", призвав их согласовать позиции по представительствам фракций в руководстве парламента и комитетов Рады.

"Таким нехитрым способом политический труп БПП пытается "изобразить" новую оппозицию и выйти из изоляции. Так экс-президент Порошенко и его подельники пытаются переложить на коллег по парламенту ответственность за преступления прошлого режима.

На президентских и парламентских выборах бывший президент Порошенко буквально заливал грязью своих оппонентов Тимошенко и Вакарчука. Против их политических сил Порошенко и его окружение вели целенаправленную кампанию по дискредитации", - говорится в заявлении.

Как отметили в ОПЗЖ, теперь партия экс-президента решила координировать свои усилия с "ненавистными" конкурентами.

По мнению платформы, причиной эти действий является попытка изобразить появление в парламенте "новой оппозиции", которой будет руководитель Порошенко.

"Ясно, что никакой оппозицией к нынешней власти такой конгломерат быть не сможет. Как и "Зе", эти политические силы являются сторонниками интеграции в НАТО, выступают за свободную продажу земли и выполнение требований МВФ. Поэтому это чисто "торгашеская" уловка Порошенко, который рассчитывает при помощи депутатских мандатов "Батькивщины" и "Голоса" количественно опередить Оппозиционную платформу – За жизнь", - отметили в партии.

При этом там считают, что после провозглашения себя "парламентской оппозицией", Порошенко намерен получить для себя и своего окружения наибольшее количество постов в руководстве Рады и ее комитетов.

"Именно поэтому сейчас "Европейская Солидарность" устраивает пафосный фарс с выдвижением на должность Председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны боевого генерала. Хотя пять лет правления Порошенко этим комитетом успешно "заведовал" выстраивающий коррупционные схемы на украинской оборонке воришка от "Народного фронта" Сергей Пашинский", - считают в ОПЗЖ.

Также отмечается, что Порошенко и его однопартийцы опасаются того, что им придется отвечать за преступления, совершенные ими ранее.

"Втягивая другие политические силы в свою "коррупционную оппозицию", они стремятся переложить на них часть забот по своей политической защите от уголовных преследований. А отвечать придется за многое", - говорится в сообщении.

"Порошенко и его подельникам по партии предстоит покаяться перед народом Украины за пятилетку тотальной коррупции и воровство на оборонных заказах, за тарифный геноцид и наступление на социальные права, за ограничение свободы слова и давление на СМИ. Нужно будет объяснить, как появились "Роттердам+", куда делись государственные деньги, выделенные на строительство "вала Яценюка". Придется долго объясняться за хищения на государственных предприятиях: "Укроборонпроме", "Укразализныце", и это больше всего должно сегодня заботить экс-президента и его окружение. А другим политическим партиям стоит еще раз подумать, прежде чем вступать в любые политические альянсы с политической "группой" Порошенко. Ведь оппозицией к курсу "Зе-власти" они все равно не смогут стать", - сказано в заявлении ОПЗЖ.

Ранее сообщалось, что в Оппоплатформе посоветовали новой власти не копировать "политическую жадность" Петра Порошенко.

Также мы писали, что у Порошенко предложили Голосу и Батькивщине сотрудничать в новой Раде и заявили о непримиримых противоречиях с Оппоплатформой.