В понедельник, 12 августа, в Киеве на речном вокзале под причалом нашли труп мужчины. Об этом сообщает Информатор.

Около 10:00 на Почтовую площадь отправился экипаж патрульной полиции. В районе причала №10 полицейские увидели мужчину без признаков жизни.

Спасатели достали тело из воды на берег и передали медикам, которые зафиксировали факт смерти. Мужчине было около 55 лет. Устанавливать причины смерти будет следственно-оперативная группа.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что в озере в Киеве утонул 21-летний индиец.

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