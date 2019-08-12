На речном вокзале Киева под причалом полицейские нашли тело мужчины
В понедельник, 12 августа, в Киеве на речном вокзале под причалом нашли труп мужчины. Об этом сообщает Информатор.
Около 10:00 на Почтовую площадь отправился экипаж патрульной полиции. В районе причала №10 полицейские увидели мужчину без признаков жизни.
Спасатели достали тело из воды на берег и передали медикам, которые зафиксировали факт смерти. Мужчине было около 55 лет. Устанавливать причины смерти будет следственно-оперативная группа.
Фото: kiev.informator.ua
Напомним, что в озере в Киеве утонул 21-летний индиец.
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