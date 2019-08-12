Курс доллара продолжает планомерно снижаться. В понедельник, 12 августа он потерял на межбанке 10 копеек, остановившись в рамках 25,18-25,20 грн/$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Отмечается, что валюты на торгах было предостаточно, и снова образовался излишек, который выкупил Нацбанк. Регулятор пополнил свои золотовалютные резервы на привычные $20 млн, совершая сделки по 25,15 грн/$.

"Основными факторами влияния на движение котировок было два ключевых нюанса. Это достаточный объем предложения валюты от крупных экспортеров, которым необходима гривна для поддержания операционной деятельности. И то, что в сторону снижения валютного предложения сыграл анонсированный Минфином небольшой объем ОВГЗ к размещению — 3 млрд гривен. Что способствовало снижению предложения валюты от зарубежных компаний", — прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Нацбанк утвердил секретным документом огромные штрафы за валютные нарушения. На межбанке сохраняется небольшой спрос на валюту. Импортеры стараются дождаться минимального курса для своих приобретений. И говорят о проблемах с продажами товаров.

"Один поставщик завозил товар при курсе 26,0 грн/$, а другой уже по 25,20 грн/$. То есть крепко дешевле, и может поставить более интересный ценник. Соответственно, у первого аналогичный товар дорого уже не берут. И выбор небольшой: отдавать его по себестоимости или ниже, и в любой случае нести убытки. Это очень распространенное явление. Склады забиты нераспроданными товарами, рассказывают крупные торговые сети. Проблема обостряется. Отсюда и снижение импортного спроса со стороны розницы", — рассказал UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Наличный рынок 12 августа ходил в разные стороны. С утра поднялся на 10 копеек, а к вечеру ровно на них отошел назад: в итоге средняя цена продажи доллара людям находилась в рамках 25,35-25,50 грн/$. Минимальный курс к вечеру оказался в рамках 25,29 грн/$, максимальный — 25,80 грн/$. Выкуп валюты у населения происходит в коридоре 24,90-25,34 грн/$.

Финансисты не ждут подорожания доллара, и рассчитывают завтра на продолжение тренда.

"Скорее всего, 13 августа межбанк будет открываться в рамках 25,15-25,20 грн/$. Валютное предложение может подрастать под новое размещение гособлигаций Минфина. Да и экспортеры вряд ли что-то придерживать будут. Ведь с конца недели пойдут валютные продажи под уплату квартальных налогов, и гривна снова будет укрепляться. Так что завтра, вероятнее всего доллар или подешевеет, или потопчется на текущих уровнях", — спрогнозировал Юрий Гриненко.

Олег Куринной спрогнозировал на вторник более широкий курсовой коридор — 25,15-25,25 грн/$.

Ранее сообщалось, что происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках.

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