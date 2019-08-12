Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об освобождении от занимаемых должностей глав семи районных госадминистраций Донецкой области: Бойковской, Добропольской, Константиновской, Никольской, Покровской, Славянской и Ясиноватской. Соответствующие распоряжения №№244/2019-рп – 250/2019-рп от 12 августа опубликованы на официальном сайте главы государства.

Все семь чиновников уволены с формулировкой "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Уволены с занимаемых должностей главы Бойковской райадминистрации Александр Романюк (распоряжение №244/2019-рп), Добропольской райадминистрации Дмитрий Кирносов (распоряжение №245/2019-рп), Константиновской райадминистрации Наталия Винниченко (распоряжение №246/2019-рп), Никольской райадминистрации Олег Решетняк (распоряжение №247/2019-рп), Покровской райадминистрации Анатолий Шишко (распоряжение №248/2019-рп), Славянской райадминистрации Евгений Данилюк (распоряжение №249/2019-рп), Ясиноватской райадминистрации Николай Коваленко (распоряжение №250/2019-рп).

В состав Донецкой области входит 19 районов и 28 городов областного подчинения. Из районов 14 находятся на подконтрольной украинскому правительству территории, а из городов - 15. На линию разграничения с неподконтрольной территорией выходят Бахмутский, Константиновский, Ясиноватский, Марьинский и Волновахский районы.

Напомним, сегодня президент уволил и 11 глав райгосадминистраций в Львовской области.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский потребовал сменить глав СБУ в трех "янтарных" областях.