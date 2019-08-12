В Першотравенске Днепропетровской области нашли мертвым 19-летнего парня, которого полиция искала более двух недель. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, передает Обозреватель.

Павел Козлов пропал еще 28 июля. В день, когда его видели последний раз, парень ушел купаться на водохранилище вместе с друзьями. Больше Павел домой не вернулся.

Его поиском занимались полицейские, кинологи, спасатели и местные жители. Тело обнаружили, когда остановили сброс воды в шахте. Причину смерти юноши устанавливает полиция.

Фото: dp.npu.gov.ua

Напомним, что в Днепре на балконе дома застрелили подозреваемого, который был под домашним арестом.

Также мы писали о том, что парней из Днепра, которые ради эффектного видео убили мужчину, отпустили из СИЗО.