Мужчина в Тернопольской области погиб во время охоты в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Отмечается, что несчастный случай произошел 10 августа вблизи села Подгайцы Шумского района. По данным правоохранителей, мужчина принимал участие в охоте. Сотрудники полиции на месте происшествия провели все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. По неофициальным данным, полученным УНИАН в правоохранительных органах региона, сейчас правоохранители рассматривают две версии трагедии. По одной из них, смертельное огнестрельное ранение погибшему по неосторожности нанес несовершеннолетний племянник, по другой – мужчина мог случайно ранить себя сам. В полиции области уточнили, что погибший и человек, который якобы совершил смертельный выстрел, были между собой знакомы.

При этом информацию о том, что между ними были родственные связи в областном ГУ Нацполиции пока не комментируют. Также правоохранители не сообщают, задержан ли кто-либо на данный момент по подозрению в преступлении. Следователи ждут результатов экспертиз.

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