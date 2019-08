В Австралии посреди августа выпал снег, который сопровождается сильным ветром. Об этом сообщает портал Weather.

В результате непогоды погибла женщина, на которую упало дерево. Еще несколько человек получили ранения. На данный момент в больнице находится мужчина и двое детей 4 и 5 лет.

Осадки охватили южную часть Австралии, где произошел самый крупный снегопад за последние 20 лет. Власти штатов Виктория и Южный Уэльс попросили местных жителей не пользоваться личным транспортам. Один из городов полностью оказался отрезан от дорожного сообщения, в общей сложности спасателям пришлось эвакуировать около 30 человек. В последний раз масштабный снегопад в Австралии произошел в 2015 году.

На видео, появившимся в соцсетях, можно увидеть, как по сугробам скачут кенгуру.

Not something you see every day - kangaroos hopping through the snow in New South Wales, Australia. pic.twitter.com/tKJzIhXJKA