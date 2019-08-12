В августе на Австралию обрушились снегопады, кенгуру скачут по сугробам. Видео
В Австралии посреди августа выпал снег, который сопровождается сильным ветром. Об этом сообщает портал Weather.
В результате непогоды погибла женщина, на которую упало дерево. Еще несколько человек получили ранения. На данный момент в больнице находится мужчина и двое детей 4 и 5 лет.
Осадки охватили южную часть Австралии, где произошел самый крупный снегопад за последние 20 лет. Власти штатов Виктория и Южный Уэльс попросили местных жителей не пользоваться личным транспортам. Один из городов полностью оказался отрезан от дорожного сообщения, в общей сложности спасателям пришлось эвакуировать около 30 человек. В последний раз масштабный снегопад в Австралии произошел в 2015 году.
На видео, появившимся в соцсетях, можно увидеть, как по сугробам скачут кенгуру.
Not something you see every day - kangaroos hopping through the snow in New South Wales, Australia. pic.twitter.com/tKJzIhXJKA— RTÉ News (@rtenews) August 12, 2019
Видео: twitter.com/rtenews
Amazing footage of heavy snow earlier today at Zig Zag, Clarence NSW, just east of Lithgow!!
Image: Alex Stanton pic.twitter.com/KtWIEQmyZv— SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) August 11, 2019
Видео: twitter.com/SNOWSEARCH_aus
Напомним, что на Хорватию и Сербию обрушилась мощная буря с градом и ураганом.
Также мы писали о том, что появились фото и видео гигантского града размером с апельсин, что обрушился на Италию.