Украинская певица Светалана Лобода опубликовала эффектные снимки, на которых занимается растяжкой на фоне центра Рима. Фото появились в Instagram поп-звезды.

На кадрах можно полюбоваться точеной фигурой Лободы, обтянутой черным спортивным бельем.

Фото: Instagram/ lobodaofficial

Не менее прекрасен, чем певица, на фото вечерний Рим, где сейчас находится Лобода. С балкона, на котором артистка упражняется, открывается вид на центр итальянской столицы.

Многие подписчики восхищаются физической формой Лободы и фоном. Однако нашлись и скептики. Анита Цой иронично высказалась в том духе, что певице далековато до Волочковой.

Скриншот: Instagram/ lobodaofficial

А некоторые комментаторы принялись возмущаться тем, что Светлана задирает ноги на фоне храмов и крестов.

Скриншот: Instagram/ lobodaofficial

Ранее "Страна" рассказывала, с кем Лобода соседствует в элитном подмосковном поселке.

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