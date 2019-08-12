14 августа Харьковский апелляционный суд начнет рассмотрение апелляции на приговоры Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которых ранее признали виновными в ДТП с шестью жертвами. Об этом сообщает сайт суда.

Заседание суда назначено на 11:00. Сторонами по уголовному делу на сайте указаны потерпевшие и их представители, обвиняемые Елена Зайцева и Геннадий Дронов, а также их адвокаты.

Напомним, Зайцева, осужденная на 10 лет лишения свободы за ДТП, и ее адвокат Юлия Плетнева подали апелляционную жалобу на приговор в марте 2019 года.

Ранее "Страна" писала, что районный суд Харькова отменил постановление о закрытии уголовного производства против специалистов Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса, которые проводили автотехническую экспертизу по громкому ДТП.

Также мы сообщали, что представитель потерпевших в деле о ДТП Лариса Матвеева заявила об инициировании расследования действий экспертов из института судебных экспертиз имени Бокариуса.