Украинский президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства. Соответствующий указ № 593/2019 опубликован на сайте главы государства.

"На частичную смену статьи 1 Указа Президента Украины от 30 апреля 2005 года № 740 "О Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства" (с последующими изменениями) утвердить новый персональный состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства (прилагается)", - отмечено в указе.

Согласно новому указу в комиссию входят 14 человек. Главой комиссии станет руководитель Аппарата Офиса Президента Алексей Днепров

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал сменить глав СБУ в трех "янтарных" областях.

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