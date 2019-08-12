Все билеты на бой, который состоится 31 августа в Лондоне на арене О2 между британским боксером Люком Кэмпбеллом и Василием Ломаченко уже проданы. Об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн в своем Twitter.

Напомним, Ломаченко и Кэмпбелл сразятся за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC, который стал вакантным после отказа от него Майки Гарсии. Бой состоится 31 августа в Лондоне на арене О2.

Ранее стало известно, гонорар, который Ломаченко получит за будущий бой, будет рекордным в его карьере. В прошлом бою Ломаченко дрался с британцем Энтони Кроллой, которого нокаутировал в четвертом раунде, защитив чемпионские титулы WBO и WBA.

Скриншот: Twitter/Eddie Hearn

Ранее сообщалось, что Ломаченко заявил, что нокаутирует Кэмпбелла в первых раундах.

Также мы писали, что против Ломаченко на ринг хочет выйти Джервонта Дэвис.