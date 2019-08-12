Столичная прокуратура вынесла обвинительный приговор 37-летнему мужчине, который спровоцировал ДТП со смертельным исходом. Об этом пресс-служба прокуратуры Киева сообщает на своем Facebook.

Дорожное происшествие произошло в феврале 2017 года на Бориспольском шоссе в Киеве. Водитель Mitsubishi, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, обгонял идущую впереди попутку. Он не придерживался безопасного интервала и столкнулся с попутным автомобилем. От удара Mitsubishi влетел в препятствие и перевернулся.

В результате ДТП пассажирка Mitsubishi получила смертельные ранения и погибла на месте происшествия.

Скриншот: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

Дарницкий райсуд столицы признал водителя виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины и приговорил к 4 годам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года.

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал, искренне раскаялся и добровольно частично возместил причиненный ущерб семье погибшей женщины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киевской области пьяный водитель опрокинул автомобиль, в результате чего несовершеннолетний пассажир оказался в коме.

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