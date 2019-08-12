Основные криптовалюты дорожают на новости о том, что Народный банк Китая близок к выпуску собственной криптовалюты. Об этом сообщил финансовый скаут Forex Club Евгений Турчин, пишет UBR.ua.

Средний рост составил до 1%:

биткоин (Bitcoin) поднялся на 0,14% (до $11380), при капитализации $203,3 млрд;

Ethereum — на 0,92% ($212,6), с капитализацией $22,8 млрд;

Ripple (XRP) — на 0,74% (до $0,3005), с капитализацией $12,9 млрд;

Litecoin — на 0,87% (до $87,2), с капитализацией $5,5 млрд.

"Это притом, что в сети на монеты Litecoin зафиксирована так называемая "пылевая атака". Представители биржи Binance, заметившие подозрительную активность, сообщили, что целью действий злоумышленников является компрометация конфиденциальности пользователей", - отметил Турчин.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки $305,9 млрд. "Рынок в ближайшей перспективе продолжит расти. В этом случае биткоин может подорожать до 11500 долларов, Ethereum - до 215 долларов, XRP - до 0,31 доллара, а Litecoin - до 89 долларов", - спрогнозировал Турчин.

В отличие от децентрализованных решений, работающих на блокчейне, криптовалюта Народного банка Китая должна позволить Пекину увеличить контроль над своей финансовой системой.

Согласно поданным центральным банком патентам, потребители и предприятия смогут обменивать через мобильный кошелек свои юани на цифровые деньги, которые они смогут использовать для осуществления и получения платежей. Следует отметить, что китайский центробанк также получит возможность отслеживать каждую транзакцию.

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