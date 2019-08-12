В сети показали прекрасные фото разнообразных видов пауков, которые водятся на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Соответствующие снимки размещены в паблике Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник в Facebook.

"Пауки (Araneae, Clerck 1757) — это ряд членистоногих животных, относящихся к классу Паукообразных, подтипа Хелицеровые. Известно около 41000 видов, распространенных по всей Земле за исключением Антарктиды, океанов и морей. Пауки являются облигатными хищниками, которые питаются разнообразной животной пищей", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Ранее сообщалось, что сотрудники Чернобыльского заповедника показали, как в зоне отчуждения цветут розовые кувшинки.

Также мы писали, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС запустили маршруты для водных туристов по рекам Припять и Уж.