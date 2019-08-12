Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника сфотографировали на автодороге лосиху с детенышем. Снимок появился на Facebook-странице заповедника.

Животные попали в кадр буквально в нескольких метрах от автомобиля, когда пересекали дорогу.

Фото: Оксана Барабанова

На фотографии видно, как мать-лосиха уже пересекла магистраль и бежит в сторону зарослей. А ее детеныш с подскоком трусит за ней.

По словам ученых, несмотря на радиацию, отсутствие людей в зоне положительно влияет на фауну. В заповеднике восстанавливаются популяции животных, появляются новые виды. В зоне отчуждения растет количество лосей, оленей, волков, рысей, лошадей Пржевальского, есть бурые медведи и даже появились зубры.

Ранее "Страна" публиковала видео волков и лошадей Пржевальского, которые гуляют по брошенным городам вокруг Чернобыля.

Мы также знакомили читателей с видео лося, который греется на солнышке в Чернобыльском лесу.