Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился почти на 2 копейки до 25,205 грн/$1 с 25,19 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,19-25,22 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 12 августа снизился до 25,1531 грн/$1 с 25,0753 грн/$1.

При этом Национальный банк Украины на 13 августа 2019 года установил такие курсы доллара и евро, понизив гривню на 7 копеек: за 100 долларов США - 2515,8487 гривен (на 12 августа - 2509,0813 гривен), за 100 евро- 2816,2410 гривен (2809,6692 гривен за 100 евро).

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