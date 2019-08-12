В харьковском саду Шевченко, который проходит реконструкцию, установили скульптуру естествоиспытателя академика Владимира Вернадского, который готовит борщ. Об этом сообщает портал UA: ХАРЬКОВ.

Автор композиции из бронзы является доцент кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств, заслуженный деятель искусств Украины Александр Ридный. Его соавтором выступила Анна Иванова.

Ридный объяснил, что изображение академика не единственное и является частью серии скульптур.

"Академик Вернадский - один из трех композиций, над созданием которой работали около года. Это довольно большой проект. Он называется "Сад Тараса Григорьевича Шевченко". Замысел и сама идея концепции - сделать скульптуры наших знаменитых харьковчан. Была поставлена такая задача, чтобы это были не памятники. Чтобы это были скульптуры без постаментов", рассказал художник.

Еще две работы, упомянутые Ридным, уже стоят в саду Шевченко: это фигуры художника Ильи Репина и театрального режиссера Леся Курбаса. Они тоже сделаны вместе с Ивановой.

Фото: dozor.kharkov.ua

Ридный пояснил, почему для скульптуры Вернадского выбрал сюжет с кастрюлей и собакой.

"Он (Вернадский. - Ред.) кроме того, что был ученый большой, еще и любил готовить иногда и готовил борщ по рецепту своей бабушки, который в семье его дочь Нина называла кременчугский борщ. И вокруг этого выросла эта композиция", - сказал автор работы.

Процесс изготовления Вернадского. Видео: Facebook/ ua.kharkiv.nstu

По словам скульптора, на аллеях сада еще появятся актер Леонид Быков, певцы Марк Бернес и Клавдия Шульженко и композитор Исаак Дунаевский.

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