В понедельник, 12 августа, Киево-Святошинский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог двум мужчинам, которые подозреваются в совершении разбойного нападения со стрельбой в селе Петропавловская Борщаговка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что мужчин подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 15, п.12 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (Разбой,соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) УКУ.

Как установило следствие, указанные лица, вечером 9 августа возле супермаркет в селе Петропавловская Борщаговка в 35-летнего пострадавшего, который якобы задолжал им 200 тысяч долларов США вырвали пакет, а затем один из них осуществил несколько выстрелов в сторону мужчины, после чего злоумышленники скрылись на автомобиле. У пострадавшего диагностировали пулевое ранение грудной клетки, живота и руки. В результате полученных ранений мужчина получил тяжкие телесные повреждения и находится в лечебном учреждении. Вскоре после совершения преступления нападавших были задержаны сотрудниками полиции.

Как отмечает пресс-служба, сейчас досудебное расследование продолжается.

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