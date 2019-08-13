Сегодня столичное "Динамо" проведет ответный квалификационный матч Лиги чемпионов с бельгийцами из "Брюгге".

Встреча сборных состоится на стадионе НСК "Олимпийский". Онлайн-трансляцию поединка в прямом эфире покажет канал 2+2.

Он начнется в 20:30. "Страна" будет вести онлайн Динамо - Брюгге с 19:30.

Брюгге-Динамо. Как прошла первая игра

Общий счет третьего квалификационного раунда был 0:1 в пользу вице-чемпиона Бельгии. Первая встреча соперников состоялась на стадионе "Ян Брейдель" 6 августа и завершилась проигрышем "Динамо". Единственный мяч в этой встрече был забит на 37-й минуте с пенальти. Полузащитник "Динамо" Александр Караваев сфолил на Матсе Ритце и арбитр без колебаний показал на точку.

После матча Караваев сказал, что "Брюгге" ничем не удивил в первом матче, но ему и его команде нужно было лучше реализовывать свои моменты.

Главный тренер "бело-синих" проанализировал первую игру с "Брюгге". По словам Александра Хацкевича, результат матча определили ошибки в центральной зоне при выходе из обороны в атаку, а также ранние замены в игре. Но в целом коуч киевлян сказал, что уверен в успехе ответного поединка.

Динамо и Брюгге. Что говорят перед игрой

"Динамо". Во время предматчевой пресс-конференции полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков заявил, что в команде никто не расслабляется, потому что знает, если он проведет плохую игру, то может сесть на скамейку запасных, а конкуренция в команде - сумасшедшая. "Вы увидите совершенно другой сплоченный коллектив, который будет бороться за результат", - сказал Цыганков, уточнив, что физически он готов выйти на поле, но решение принимает тренерский штаб.

Тренер Александр Хацкевич сообщил, что после игры с "Шахтером" его команда уже переключилась на игру с "Брюгге" и что это совершенно разные турниры и стратегии. Он сказал, что команда психологически не сильно угнетена, поскольку выбросила из головы то, что случилось 10 августа, и сконцентрировалась на предстоящей игре.

Что касается кадрового состава, то повреждения получил только Денис Попов и Миккель Дуэлунда, а все остальные спортсмены готовятся к поединку.

"Брюгге". Главный тренер бельгийцев Филипп Клеман перед встречей с "Динамо" заявил, что его команда будет пытаться контратаковать и забивать, поскольку ее главная задача - пробиться в следующий раунд ЛЧ. Также он сказал, что в первом тайме прошлой игры его подопечные выглядели гораздо лучше, чем во втором тайме, и им есть над чем работать.

В большинстве букмекерских контор принимают ставки на победу "Динамо" 13 августа.

Напомним, что "Страна" вела онлайн матча "Брюгге" - "Динамо" 6 августа.

Как сообщала "Страна", новобранец Динамо, форвард сборной Люксембурга, Жерсон Родригес ранее рассказывал о подготовке к игре с Брюгге.