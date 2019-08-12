Диджей и модель Жанна Рассказова, выступавшая под псевдонимом DJ Jane Rass, скончалась в Москве. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как стало известно СМИ, 29-летней Рассказовой стало плохо вечером 11 августа. Она потеряла сознание, и ей вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи констатировали клиническую смерть.

Сначала сообщалось, что предположительно, диджей скончалась из-за передозировки наркотиков. Однако ее подруга фотограф Таша Манаекова сказала в интервью "Рен ТВ", что Рассказова вела здоровый образ жизни и не имела проблем с алкоголем.

"Питание у нее всегда было суперправильное, ни алкоголя, ничего особо она даже не употребляла", - заявила подруга.

Позже стало известно, что накануне смерти Рассказова вызывала врача из частной клиники, чтобы тот поставил ей капельницу. При этом молодая женщина не предупредила его о том, что постоянно принимает лекарства в связи со своим хроническим заболеванием. После капельницы Рассказова уснула, а через несколько часов находившиеся в ее квартире друзья начали переживать, что она странно дышит, и разбудили ее. Модель дошла до кухни, упала в обморок и больше в себя не приходила.

Фото: Vk.com/ jaklinrasskazova

Вероятно, Рассказова могла умереть из-за несовместимости принимаемых ею лекарств и препаратов, которые ввел врач.

Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году, выпустила несколько альбомов и миксов в качестве диджея. Она снималась в качестве модели для известных глянцевых журналов. Увлекалась серфингом.

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