В сети появилось фото розовых кувшинок, которые украшают водоем в Чернобыльской зоне отчуждения. Снимки опубликованы на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в соцсети.

"Пока наши ученые спорят между собой о естественности происхождения этого растения на территории заповедника - наслаждайтесь ее нежностью и красотой", - говорится в сообщении.

На фото видны густые заросли кувшинок и нежно розовые цветы, расположившиеся в заповедной зоне.

Фото: facebook.com

Напомним, сотрудники заповедника регулярно делятся в соцсетях захватывающими фотографиями, на которых запечатлена природа в зоне отчуждения.

Ранее "Страна" писала о том, что Чернобыльский заповедник показал цветение древней мальвы в зоне отчуждения.

Также мы сообщали, что в Чернобыльском заповеднике предупредили водителей о черепахах, которые сами выходят на дороги.