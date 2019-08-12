Работники Государственного бюро расследований проводят 7 санкционированных обысков на таможнях в Волынской области. Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель директора бюро Ольга Варченко.

"Именно сейчас следователи ГБР осуществляют 7 санкционированных обысков на таможнях ГФС, таможенных постах и отделах таможенного оформления", - сообщила она. Варченко добавила, что во время следствия сотрудники бюро установили причастность к противоправной схеме сотрудников таможен на Волыни.

Она напомнила, что в начале июля следователи Центрального аппарата ГБР разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. "Собственно, они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент. Как следствие, деятельность этой транзитно-конвертационной группы за содействие волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 миллионов гривень", - отметила чиновник.

По данным правоохранителей, роль таможенников сводилась к тому, что они намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам. В документах указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали с информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости.

Фото: facebook.com

Напомним, что экс-начальника Волынской таможни объявили в розыск.

Также мы писали о том, что в начале месяца в ГФС Волыни начались обыски.