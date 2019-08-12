В Федерации бокса Украины сообщили, что не будут отправлять официальную делегацию на Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге (Россия). Об этом рассказал руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко, передает Интерфакс-Украина

"Официальную делегацию Федерация бокса Украины на Чемпионат мира отправлять не планирует", - заявил он.

Также он добавил, что если спортсмены захотят отправиться на это соревнование за свой счет, то они вправе это сделать.

"Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, Чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, - точно принимать участие в России не будут", - отметил Подаваленко, отвечая на вопрос, известно ли ему о намерениях спортсменов участвовать в данном чемпионате.

Двадцатый Чемпионат мира по боксу пройдет с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что боксер Александр Усик признался в прямом эфире, в честь кого отпустил настоящие усы.

Также мы писали, что украинский боксер Евгений Хитров стал чемпионом США, победив Габриэля Фэма.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!