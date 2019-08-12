В Таращанском районе Киевской области пьяный водитель опрокинул автомобиль, в результате чего несовершеннолетний пассажир оказался в коме. Об этом сообщает прокуратура Киевской области на своей странице в Facebook.

Как установили правоохранители, в июле в селе Станишевка Таращанского района 22-летний мужчина сел за руль машины в пьяном виде. Вместе с ним в авто находились пять пассажиров, из которых трое были несовершеннолетними. Превысив скорость, водитель допустил занос автомобиля и перебросил его. В результате один несовершеннолетний пассажир получил тяжелые телесные повреждения, которые привели к коме.

Таращанский отдел Кагарлыкской местной прокуратуры сообщил водителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Скриншот: Facebook/ Прокуратура-Київської-області

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