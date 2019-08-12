Белоцерковский горрайонный суд Киевской области назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы 36-летнему мужчине, который убил своего товарища на рыбалке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Во время судебного рассмотрения установлено, что вечером 16 мая 2018 года на берегу реки Рось Белоцерковского района мужчина, будучи навеселе, поссорился со знакомым, с которым рыбачил. Во время данной ссоры он кулаком нанес потерпевшему несколько ударов в голову, от которых последний скончался на месте происшествия.

Несмотря на отрицание причастности обвиняемого к совершению инкриминируемого преступления, его вина полностью подтверждена собранными следствием доказательствами, пишет прокуратура.

"Согласившись с доводами стороны обвинения и признав мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), Белоцерковский горрайонный суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы", - резюмируется в сообщении.

Напомним, что прокуратура Киева завершила следствие по делу о жестоком убийстве в ночном клубе.

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