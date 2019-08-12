Во вторник, 13 августа,часть Украины накроед дождями. Как уточняет Гидрометцентр, на западе, севере и в Винницкой области ожидаются грозы, местами град и шквалы. На остальной территории Украины будет сухо, воздух прогреется до +33 градусов.

"Переменная облачность. В западных, днем местами и в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, днем на западе страны местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Температура воздуха ночью составит +14-19 градусов, на побережье морей до +23, в восточных и Сумской областях +10-15. Днем воздух прогреется до +28-33 градусов

В Киеве осадков не ожидается, а в Киевской области во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха в столице ночью +17-19, днем +31-33 градуса. По области ночью воздух прогреется до +14-19, днем до +28-33 градусов.

Погода 13 августа. Фото: meteo.gov.ua

Погода 14 августа. Фото: meteo.gov.ua

Погода 15 августа. Фото: meteo.gov.ua

В среду, 14 августа в западных и северных областях прогнозируют грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с. В четверг, 15 августа, в Карпатском регионе, северных и центральных областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза. На остальной территории осадков не ожидается. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит +15-20 градусов, днем +26-31, местами +33-35.

В Киеве и области 14 августа пройдут грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха 14 августа составит ночью +15-20 градусов, днем +26-31.

15 августа дождь продвинется на и центральные районы. Сухо будет лишь на востоке и юге Украины.

В пятницу, 16 августа, кратковременные дожди с грозами ожидаются в северных, местами в западных и центральных областях, а 17 августа - на всей территории Украины.

Погода 16 августа. Фото: meteo.gov.ua

Погода 17 августа. Фото: meteo.gov.ua

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +9-15, днем +19-25 градусов; на остальной территории ночью будет +12-18, на побережье морей до +21. Днем +23-29; на востоке, 16 августа и на юге страны столбики термометров поднимутся до +30-33.

В Киеве и области 16-17 августа пройдут кратковременные дожди, грозы (17 августа местами). Температура ночью +10-15, днем +20-25 градусов.

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