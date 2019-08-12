Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон планируют в понедельник обсудить ряд вопросов, касающихся безопасности и ситуации в Иране. Об этом сообщил представитель британского премьер-министра, пишет Интерфакс.

По его словам, Джонсон и Болтон "обсудят широкий ряд вопросов безопасности, включая Иран". Болтон прибыл в понедельник в Лондон с двухдневным официальным визитом, в ходе которого намерен встретиться с членами нового британского правительства.

До этого телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что советник президента планирует донести кабмину Джонсона политику президента США Дональда Трампа. В частности, речь идет о политике в отношении Ирана и китайской компании Huawei.

Напомним, что встречу президентов России, Ирана и Азербайджана в Сочи перенесли по техническим причинам.

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