Осы помогли полиции немецкого города Ольденбург в Нижней Саксонии задержать преступника, который пытался сбежать. Об этом сообщает портал Presse Portal.

Утром 12 августа двое полицейских пришли арестовывать 32-летнего мужчину, чтобы доставить его в тюрьму. Мужчина должен был провести в заключении 11 месяцев. Когда правоохранители появились на пороге его квартиры, расположенной на втором этаже многоквартирного дома, мужчина скрылся через балкон. Он спрыгнул с балкона и приземлился, скорее всего, прямо на осиное гнездо.

Потревоженные насекомые напали на беглеца, а тот кричал и отмахивался от них. Затем он выбежал на улицу, где его схватили полицейские.

Однако осы принялись жалить сотрудников правопорядка, что отвлекло их и позволило преступнику вырваться. Он устремился в сад перед домом, где, спасаясь от укусов, нырнул в детский надувной бассейн. Там его скрутили, после чего доставили в тюрьму, где мужчине была оказана медицинская помощь.

Полицейские получили по шесть осиных укусов каждый, они также обратились за помощью к врачу.

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