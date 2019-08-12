Стало известно, сколько заработал бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик за свой поединок против британца Тони Беллью. Размер гонорара озвучил портал Sport Arena.

По данным издания, в контракте украинца были прописаны конкретная сумма призовых, а также процент от продаж платных трансляций боя на территории Великобритании, где зрители платили за доступ к просмотру 24,95 фунта. Итоговый гонорар Усика составил 2,5 миллиона евро.

Напомним, поединок Усик - Беллью, где на кону стояли четыре титула, состоялся 10 ноября в Манчестере. Украинский боксер отправил 35-летнего соперника в нокаут в восьмом раунде.

Как сообщала "Страна", Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе в октябре 2019, в поединке с камерунцем Карлосом Такамом. В случае победы он получит право сразиться с победителем боя-реванша Энди Руис vs Энтони Джошуа.

Также мы писали о том, что Александр Усик назвал лучшего в мире боксёра-супертяжа.