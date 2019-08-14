14 августа у православных начинается Успенский пост. Его начало приходится на Медовый Спас - первый из трех праздников августа, который посвящен Христу Спасителю. Пост продлится две недели.

Чему посвящен Успенский пост

Один из четырех многодневных постов церковного года приурочен ко дню Успения Богородицы - этот праздник завершает его. Оттого он и имеет такое название. В народе же его называют просто Спасы или Спасовка.

Начало поста приходится на Первый Спас, который посвящен происхождению честных древ Животворящего Креста. Первые упоминания об Успенском посте известны еще с V века. Следовательно, его соблюдали уже с древних времен христианства. На Константинопольском Соборе 1166 года были установлены его конкретные даты и сроки.

Изначально он был частью большого поста для тех, кто по каким-либо причинам не смог соблюсти Великий предпасхальный пост. Однако со временем из него выпал почти весь июль, и пост распался на два - Петровский (который заканчивается в день апостолов Петра и Павла 12 июля) и Успенский.

Что можно и чего нельзя делать в Успенский пост

Несмотря на относительно небольшую длительность, Успенский пост не менее строг, чем Великий. Во время поста запрещено есть мясо и продукты из него, молоко и молочные продукты, яйца, сладости, алкоголь. Рыбу едят только в день Преображения Господня, или Яблочный Спас - 19 августа.

По некоторым монастырским уставам, которые соблюдают только те, кто решил выдержать пост по максимальной строгости, предписывается сухоядение по понедельникам, средам и пятницам - то есть в эти дни нужно есть только не прошедшие тепловую обработку продукты. По вторникам и четвергам можно есть вареную пищу без масла, а по выходным разрешается растительное масло.

В праздник Преображения Господня разрешено есть рыбу и растительное масло, а также пить вино. Пост заканчивается в день Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. Но если этот праздник приходится на среду или пятницу, то разговение переносится на следующий день, а в сам праздник разрешено лишь добавить в рацион рыбу. В другие же дни поста в этот день уже нет. Однако в 2019 году Успение Богородицы выпадает как раз на среду, поэтому правила строже.

Верующим не стоит забывать, что как и любой пост, Успенский посвящен не только телесному, но и духовному очищению. Мало лишь ограничить себя в еде - нужно также избавляться от негативных мыслей и эмоций, посвящать больше времени молитве и размышлениям о душе. В эти дни стоит ограничить развлечения и веселье.

Календарь строгого поста по дням

Среда 14 августа. Медовый Спас, первый день поста. Сухоядение – разрешено есть сырую (то есть не отварную) растительную пищу - овощи, фрукты, сухофрукты, мед, орехи, хлеб.

Четверг 15 августа. Можно есть горячую пищу растительного происхождения без масла. Это может быть постная каша или суп, отварные или приготовленные на пару овощи.

Пятница 16 августа. Сухоядение, то есть пища, которая не проходила термическую обработку.

Суббота 17 августа. Сегодня можно есть горячую постную пищу с добавлением растительного масла. Например, в суп можно добавить овощную зажарку, потушить грибы с маслом. Кроме того, в выходные разрешено немного вина.

Воскресенье 18 августа. Можно есть горячие постные блюда с растительным маслом, разрешено небольшое количество вина.

Понедельник 19 августа. Сегодня праздник Преображения Господня, поэтому разрешена рыба и бокал вина. Это единственный день поста, когда можно есть рыбу (или другие морепродукты).

Вторник 20 августа. Горячие блюда растительного происхождения без масла.

Среда 21 августа. Сухоядение - только блюда из сырых овощей и фруктов, хлеб. Не забывайте дополнять рацион орехами и сухофруктами.

Четверг 22 августа. Можно есть вареные овощные блюда и добавлять в пищу масло.

Пятница 23 августа. Снова сухоядение, то есть продукты, не прошедшие тепловую обработку, и хлеб. Можно для большей пользы здоровью добавить в рацион проросшие пшеничные или овсяные зерна.

Суббота 24 августа. Можно дополнить постные блюда, в том числе горячие, растительным маслом и выпить бокал вина.

Воскресенье 25 августа. Разрешена горячая пища с маслом и немного вина.

Понедельник 26 августа. Сухоядение - сырые овощи и фрукты, хлеб, сухофрукты, орехи.

Вторник 27 августа. Разрешена горячая растительная пища без масла - к примеру, отварные или запеченные овощи.

Среда 28 августа. Сухоядение - сырые овощи и фрукты, хлеб, орехи. Масло в еду добавлять нельзя.

Четверг 29 августа. Первый день после окончания поста, сегодня уже можно разговеться и есть любые продукты.