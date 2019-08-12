Президент Украины Владимир Зеленский поручил сменить глав управлений СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях и председателей девяти районных отделов полиции в этих регионах. Об этом он заявил во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря во время рабочей поездки в Житомирскую область, передает УНИАН.

По словам заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука, представители всех правоохранительных органов - полиции, СБУ, прокуратуры - в районах, где добывают янтарь, "сотрудничают с бандитами" и потому их необходимо заменить.

"Янтарь - это очень яркий пример того, почему мы такие бедные. У нас есть залежи - вторые в мире. Мы могли бы зарабатывать, как государство, на этом миллиарды долларов. Что взамен? Варварскими методами - насосами добываем из земли там 20% камней (янтаря)", - говорит Гончарук.

По его словам, руководители правоохранительных ведомств в этих регионах должны добровольно написать заявления об увольнении по собственному желанию. В свою очередь, Зеленский призвал руководителей СБУ и Нацполиции провести кадровые перестановки в ведомствах.

"Пожалуйста, смените председателей (управлений) Службы безопасности Украины в трех областях: Ровенская, Волынская и Житомирская", - обратился президент к исполняющему обязанности главы СБУ Ивану Баканову.

Кроме того, Зеленский призвал начальника Нацполиции Сергея Князева уволить руководителей райотделов полиции в Рокитновском, Дубровицком, Владимирецком, Заречненском и Сарненском районах Ровенской области, в Олевском и Овручском районах Житомирской области, в Ратновском и Любешевском районах Волынской области.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский заставил главного лесника Житомирской области написать заявление об увольнении из-за янтарных дел.

Также мы сообщали, кого Зеленский поставил губернатором на "янтарную" Житомирскую область.