Встреча на высшем уровне президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Роухани перенесена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что причиной переноса стали "технические причины". "Саммит президентов России, Азербайджана и Ирана, который планировалось провести на этой неделе, переносится на более поздние сроки по техническим причинам", - сказал Песков.

До этого министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев анонсировал саммит России, Азербайджана и Ирана в августе в Сочи.

Напомним, что советник Трампа прибыл в Лондон для переговоров по Китаю и Ирану.

Также мы писали о том, что Иран объявил о старте обогащения урана выше норм, установленных в ядерном договоре.