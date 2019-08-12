АО "Укрзализныця" планирует обратиться к властям с просьбой о повышении цен на пассажирские билеты до уровня себестоимости пассажирских перевозок. Об этом со ссылкой на главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова сообщает Finance.ua.

В компании уверяют, что к такому решению ее принудили рекордные убытки от пассажирских перевозок. Чтобы сделать перевозки безубыточными, нужно поднять цены на билеты.

"Мы поднимаем вопрос на уровень государства: нам нужно переходить на модель договора по публичным услугам. Это означает, что "Укрзализныця" должна предоставлять услуги государству не ниже себестоимости, что позволит увеличить парк и сделать услугу по перевозке безубыточной для компании", – заявил Кравцов.

Также глава компании отметил, что "Укрзализныця" не может самостоятельно удовлетворить спрос на железнодорожные перевозки, хотя ежегодно увеличивает объемы пассажирских перевозок.

Ранее "Страна" сообщала о намерениях "Укрзализныци" повысить штрафы за безбилетный проезд в электричках в 30 раз.

Также мы писали, что "Укрзализныця" решила перевозить грузы в пассажирских составах.