В среду, 14 августа, премьер-министр Владимир Гройсман проведет заседание правительства.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"14 августа под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства", - говорится в анонсе.

Начало мероприятия запланировано на 11:00. Повестка дня пока не обнародована.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман находился в отпуске, поэтому заседания Кабмина не проводились две недели подряд.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киев отправилась баржа Гройсмана, наполненная арбузами.

Также мы сообщали, что Гройсман обвинил партию Порошенко во лжи и попросил поддержки у правоохранителей.