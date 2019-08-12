После двухнедельного отпуска Гройсман проведет заседание Кабмина
В среду, 14 августа, премьер-министр Владимир Гройсман проведет заседание правительства.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
"14 августа под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства", - говорится в анонсе.
Начало мероприятия запланировано на 11:00. Повестка дня пока не обнародована.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман находился в отпуске, поэтому заседания Кабмина не проводились две недели подряд.
Ранее "Страна" писала о том, что в Киев отправилась баржа Гройсмана, наполненная арбузами.
Также мы сообщали, что Гройсман обвинил партию Порошенко во лжи и попросил поддержки у правоохранителей.
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