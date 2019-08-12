В среду, 14 августа, православные украинцы отмечают Медовый Спас, святят мед, травы и воду в церквях, а также собираются за семейным столом за блинами и пирогами с маком и медом. Праздник еще называют Маковеем или Мокрым Спасом. Все спасы так назвали в честь спасителя - Иисуса Христа. Первый спас совпадает по дате с началом Успенского поста или Спасовки, который продлится две недели.

Почему спас называется Маковым или Медовым?

Маковый Спас является первым (19 августа - Яблочный Спас, а 29 августа - Ореховый, - Ред). Праздник знаменует собой окончание лета и указывает на необходимость первых приготовлений к зиме. Недаром в народе говорят "Спас - рукавички при запас". В этот день начинается сбор меда. Чтобы заготовка полезного лакомства была удачной, пасечники заламывали соты в самом большом улье. Именно из этого сбора мед освящали в церкви. Часто баночки с медом украшались цветами. Собранным медом также угощали нуждающихся. Считалось, что праздник призван показать силу человека на пути к своему спасению и исцелению. А праздничный набор - мед, травы, сладости и воду - смело можно назвать избавляющим от переутомления и простуды.

14 августа православные чтят память семи мучеников Маккавеев и поспевают семена мака. Отсюда и второе распространенное название праздника - Маковей.

Что можно и нельзя делать 14 августа

В церквях проводят праздничную службу. После литургии православные освящают мед, воду и специальные букеты - "маковейчики". Этот букетик собирают из полевых цветов (васильки, бархатцы, календула, мята с чабрецом, колоски овса или пшеницы), в который обязательно добавляют созревший мак. После этого цветы высушивают и хранят у икон. Оберег сопутствует сохранению благополучия в семье. В изголовье кровати или под подушку также клали головки мака, чтобы был хороший и крепкий сон. В прежние времена из мака также делали молоко, чтобы успокоить детей, однако такое средство притупляло нервную систему и было признано вредным.

Считалось, что мед и вода в этот день приобретают целебные свойства. В праздник хозяйки готовят угощения - пряники, пироги, блины или сбитень с начинкой из мака и меда. Угощения запивали репным квасом. Часто в селах заранее договаривались со священниками и освящали колодцы. А крещение ребенка 14 августа сулило крепкое здоровье младенцу. В праздник следует помочь нуждающимся: сиротам, вдовам, пенсионерам или просто одиноким людям.

В этот день, как и в другие религиозные праздники, лучше провести день спокойно. Нельзя проводить полевые работы либо другие физические изнуряющие занятия. Уборку в доме лучше сделать накануне. Злиться и ссориться в этот день также не желательно. Не стоит шуметь или кричать: предки верили, что от этого пчелы могут испугаться и ужалить пасечника и перестать носить мед.

Мокрый спас

Маковей еще называют Спас на воде. В старину считали, что в водоеме можно смыть свои грехи, в том числе невымоленные. А вот после этого дня купаться возбранялось. Молодежь праздновала, устраивая гулянья и хороводы, а также пуская венки по воде. Эти традиции сохранились в некоторых селах Украины, но не поддерживается церковью.

Успенский пост

14 августа начинается Спасовка - один из строгих постов, который длится 2 недели и приравнивается к предпасхальному. Голодать в течение него не стоит, а вот строгие ограничения в продуктах животного происхождения (мясо, яйца, молоко) и спиртном всячески приветствуются. Пост назван Успенским в честь Успения пресвятой Богородицы, который выпадает на 28 августа. Рыбу едят только 19 августа - в день Преображения Господня.