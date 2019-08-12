Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (Саров, Нижегородская область) погибли под Архангельском при испытаниях "нового специзделия". Как сообщает РИА Новости, об этом сказал глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Заявление руководитель корпорации сделал на прощании с погибшими.

"Они до последнего остались преданы своему долгу и ушли, как настоящие герои. Такие люди - гордость нашей страны, гордость атомной отрасли. Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца", - произнес Лихачев во время церемонии прощания.

Также глава "Росатома" отметил, что пострадавшие при взрыве сотрудники предприятия, которые остаются в больнице, получают лучшую медпомощь. Лихачев пожелал им скорейшего выздоровления.

Как ранее писала "Страна", стало известно, что погибшие ври взрыве на ракетном полигоне пытались его предотвратить.

Также мы приводили заключение украинских экологов по поводу опасности для Украины последствий взрыва ракеты под Архангельском.