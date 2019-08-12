Совет Госдумы во внеочередном порядке обсудит ситуацию с иностранным вмешательством во внутренние дела РФ 19 августа в связи с акциями протеста в Москве. Об этом в понедельник журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет ТАСС.



"Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны, - сказал Володин. - Принято решение провести 19 августа в 12:00 внеочередное заседание Совета Государственной думы, на котором мы обсудим этот вопрос".

По информации пресс-службы Госдумы, глава комитета по безопасности сообщил спикеру, что в МИД, в правоохранительные органы и в Роскомнадзор уже подготовлены запросы с просьбой предоставить имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур во внутренние дела России.

Перед этим оппозиционные фракции Госдумы выступили за проведение расследования вмешательства, допущенного, по их мнению, рядом иностранных СМИ и дипломатических представительств во внутренние дела России, в частности в ходе несанкционированной массовой акции в Москве. "Единая Россия" эту инициативу поддержала.

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