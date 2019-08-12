Борислава Розенблата, который на парламентских выборах баллотировался по округу № 62 в Житомирской области, но не прошел в Раду, заметили на отдыхе в Турции.

50-летний политик засветился в Amara Premier Palace в компании рыжеволосой женщины. Со спутницей и ребенком Борислав сначала проводил время в ресторане гостиницы, позже с ней же и девочкой он побывал в магазине игрушек.

Отметим, что Борислав женат на Жанне Розенблат, однако в Турции его сопровождала другая девушка.

Видео: YouTube/ Страна.ua

Напомним, Кличко из отпуска передал привет Богдану и Варвишу и упрекнул их в нечестной игре.

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