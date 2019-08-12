Землетрясение магнитудой 4,1 по шкале Рихтера произошло в Венгрии вечером в воскресенье, 11 августа. Об этом сообщает Earthquake Report.

Толчки были зафиксированы в 23:29 по местному времени (1:30 12 августа по киевскому). Очаг землетрясения находился на глубине 14 км.

Информации о пострадавших и разрушениях зданий нет.

Ранее "Страна" писала о том, что 8 августа в западной части Турции произошло два землетрясения магнитудой 4,2, а затем - 6, пострадали по меньшей мере 27 человек.

Также мы сообщали, что вечером 4 августа, в японской префектуре Фукусима зафиксировано землетрясение мощностью 6,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в открытом море на глубине около 45 километров.