Юрист из Владивостока Максим Чихунов просит привлечь президента РФ Владимира Путина к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а именно - езду на мотоцикле без шлема в Крыму 10 августа. Об этом написал активист и блогер Владимир Дубовский в Twitter.

Сообщается, что в субботу, 10 августа, когда в Москве проходил крупный оппозиционный митинг, президент Владимир Путин поехал в Крым. Туда он проехал незаконно, на полуострове он принимал участие в мероприятии байкерского клуба "Ночные волки". Путин проехался по Севастополю на мотоцикле "Урал", в коляске сидел т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Юрист заметил, что на фото Путин запечатлен без шлема. Он направил заявление в ГИБДД через интернет-приемную. Чихунов попросил привлечь к ответственности и других участников мотопробега. Так как согласно статье 12.6 КоАП РФ, управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей (приблизительно 380 грн).

Скриншот, фото: Twitter/ Владимир Дубовский

Напомним, МИД Украины возмутился мотопрогулкой Путина по Крыму в день митинга на Сахарова.

Также мы писали, что 9 августа исполнилось 20 лет правлению Путина.