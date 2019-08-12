Мощный тайфун №10, который движется над водами южной части Японских островов, к четвергу приблизится к западу страны. Об этом со ссылкой на Метеорологическое управление Японии сообщает портал NHK.

По словам сотрудников Метеорологического управления Японии, тайфун передвигается на северо-запад над океаном, к гряде островов Огасавара. На этих островах уже наблюдается влияние штормовой погоды.

Ожидается, что 13 августа, во вторник, тайфун №10 поменяет направление и начнет двигаться на север.

Согласно прогнозам синоптиков, уже с вечера понедельника на тихоокеанском побережье западной и восточной частей Японии, включая острова Нансэй, ожидаются сильные ветры и волнение на море. Высота волн может достигать шести метров.

Со второй половины дня понедельника влажный воздух под влиянием тайфуна принесет сильные ливни на тихоокеанское побережье западной и восточной Японии.

Несколько миллионов японцев готовятся к традиционному летнему фестивалю Бон, который состоится 13-15 августа. Синоптики призывают их следить за информацией о ситуации с погодой и быть осторожными, отправляясь в поездки.

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