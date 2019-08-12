Сегодня Владимир Зеленский привез в Житомирскую область нового губернатора. Им стал полковник СБУ Виталий Бунечко.

Этого функционера у президента пытались сделать заместителем и.о. главы СБУ Ивана Баканова. Но не сложилось. Теперь Бунечко "пристроили" на не менее хорошее место.

"Страна" разбиралась, что известно о новом губернаторе "янтарной" Житомирщины.

Полковник Коломойского

Полковника СБУ Бунечко называют человеком Игоря Коломойского. Его родной брат Вячеслав занимает пост начальника претензионно-искового управления департамента юридического обеспечения "Укрнафты". Именно он представлял интересы компании из орбиты Коломойского в судебных тяжбах с НАБУ.

Сам Виталий Бунечко родился в 1973 году. Имеет два высших образования: педагогическое и юридическое. Является кандидатом юридических наук. Был первым замначальника главного управления мариупольской СБУ.

Был также фигурантом разного рода коррупционных скандалов. В частности, его обвиняли в 2015 году в попытке влиять на тендеры "Энергоатома", а также в крышевании компании "Укргазодобыча". Правда, процессуальных движений по этим вопросам нет.

Бунечко еще в мае прочили, как выяснила "Страна", в качестве вероятной альтернативы заму главы СБУ Олегу Фролову (он курирует Департамент оперативно-технических мероприятий, который обеспечивает "прослушку"). Однако не сложилось.

На сайте НАПК недавно появилась декларация Бунечко в качестве претендента на должность губернатора Житомирской области. В ней он декларирует две марки часов - Frank Muller и Zenit, зарплату (примерно 30 тыс грн в месяц) и денежные активы - 39 тысяч долларов и 32 тысячи евро.

Автомобилей и недвижимости в декларации нет. Как и данных о членах семьи.

Как представили Бунечко

Зеленский представил присутствующим чиновникам нового губернатора сегодня, 12 августа и поздравил его.

"Давайте с приятного. Позвольте мне представить нового председателя Житомирской областной государственной администрации Бунечко Виталия Ивановича. Я вас поздравляю", - сказал глава государства.

Затем Зеленский вручил чиновнику удостоверение и передал слово. Тот пообещал победить коррупцию, стать ближе к общественности и развивать регион.

"Я вижу, что мы Житомирскую область будем развивать дальше, закончим децентрализацию", - сказал Бунечко.

Затем новый глава ОГА подчеркнул, что отныне "наверх заносить больше ничего не надо".

Предшественник Бунечко Игорь Гундич был уволен Зеленским 24 июня в связи с окончанием срока полномочий президента Украины Петра Порошенко.

Интересно, что новый чиновник направляется работать на регион, в котором добывают янтарь. Именно по этому поводу сегодня Зеленский устраивал разнос руководству местной полиции.

Янтарный регион

Нелегальная добыча янтаря в Житомирской области имеет действительно промышленные масштабы. И, конечно, не может вестить без прикрытия со стороны силовых структур (ходят слухи, что янтарный промысел в Украине крышует СБУ).

В этом смысле показателен именно Олевский район Житомирской области. В нем расположены масштабные "угодья" по добыче янтаря.

В связи с этим Зеленский рекомендовал написать заявления об увольнении руководителям Нацполиции и СБУ в Житомирской области.

"Я вам не верю, я буду говорить с руководителем, и я вам тоже очень рекомендую покинуть вашу должность ... Я не верю вам, потому что за четыре года вы говорите, что вы прекратили (нелегальную добычу янтаря в области - Ред.), а у нас есть экономические выводы: что вы тут прекратили, кто прекратил? ... Может, вы … в схеме не были, но вы не можете ничего сделать с "пиратами янтарными" Житомирщины", - сказал Зеленский.

Обращаясь к главе СБУ в области, президент указал, что его служба крышует добычу.

"А вы знаете, что Служба безопасности Украины тоже в этой схеме? ... Как они работают с янтарем, если не по схеме, каким образом? ... Мы заменим главу СБУ Житомирской области. Я хотел бы, чтобы господин Иван Геннадиевич Баканов (врио главы СБУ) рассмотрел другую кандидатуру", - отметил Зеленский.

Он также предложил главе Нацполиции Сергею Князеву уволить руководителей районных отделов Нацполиции Олевского и Овручского районов области.

"В этой схеме и Нацполиция, и СБУ, и другие. Я так понимаю, что если мы говорим о Житомирской области - это Олевский и Овручский районы… Руководителей райотделов полиции, я вас очень прошу уволить" – сказал Зеленский, обращаясь к Князеву.