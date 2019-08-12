Украинские пчеловоды в 2019 году понесли 120 млн грн убытков из-за отравления пчел пестицидами и ядохимикатами. Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании Pro-Consulting со ссылкой на данные Союза пасечников Украины.

Согласно сообщению, в этом году из-за отравления пестицидами погибло около 40 тыс. пчелиных семей, каждая из которых стоит до 3 тыс. грн. "Украине необходимо около двух лет для восстановления позиций на мировом рынке меда, и это при условии, если отравление пчел не повторится, чего никто не может гарантировать", - цитирует пресс-служба аналитика компании Ивана Шпака. Так, по словам аналитика, в текущем году экспорт украинского меда сократился из-за снижения спроса за границей и массовых заболеваний пчел.

В то же время, эксперт отметил, что преимуществом украинского меда на мировом рынке является благоприятная экологическая ситуация в Украине. При этом, добавили в пресс-службе, ответственность аграриев за отравление пчел слишком мала, даже с учетом финансовых санкций. "Для того, чтобы пасечник мог реально претендовать на любую компенсацию, ему, в первую очередь, необходимо доказать, что падеж пчел произошел именно из-за отравления, а таких случаев единицы. Да и сами по себе штрафные санкции даже близко не возмещают всех реальных убытков", - подчеркнул Шпак.

По словам эксперта, в 2019-2020 годах Украина вряд ли возобновит объем производства и экспорта меда до рекордных показателей 2017 года из-за демпинга мировых цен на эту продукцию а также массовой гибели пчел.

Кстати, аналогичная проблема с исчезновением пчел наблюдается в России и Европе.

Напомним, что пасечники Украины потребовали наказать фермеров из-за которых гибнут пчелы.

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